Вакцина «Спутник V» в Украине: о чем и как врет Медведчук

Лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания «Биолик» подала на регистрацию в Украине вакцину «Спутник V» для ее производства и вакцинации.

По этому поводу сразу поднялась соответствующая волна, но вот, что интересно.

Во-первых, 8 декабря тот же самый Виктор Медведчук, в ходе лоббирования поставок российской вакцины в Украину, сообщил о производстве Спутник-V на мощностях скандальной харьковской фармкомпании «Биолик». Но сама кампания оперативно и на официальном уровне тогда же опровергла какие-либо договоренности с Россией о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V».

И вот, за окном начало января 2021 и начинается новая разыгровка с “Биолик”. И возникает вопрос, кто, когда и насколько врет? Но интересно и другое — на каких основания Медведчук решает, какие вакцины должны сертифицироваться в Украине, и какие компании их должны производить? Его должностные полномочия, насколько мне известно, ограничиваются уровнем словоблудия на NewsONE. Осознает ли лидер ОПЗЖ, что путает берега, и вообще, что весь этот треп — не более, чем треп?

И кстати, да – на «Биолик» ни возможностей, ни мощностей для масштабного производства векторных вакцин нет. В общем, похоже, ложь на лжи, замешанная ложью и приправленная ею же. Но как сладко и громко звучит!

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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