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​ВАКС продовжив строк розслідування справи ексочільника НБУ Шевченка до 6 жовтня 2023 року

​ВАКС продовжив строк розслідування справи ексочільника НБУ Шевченка до 6 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько продовжив строк  досудового розслідування у справі колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка та його спільників, яких підозрюють в організації схеми виведення 206 млн грн з державного Укргазбанку.

Загалом у цій справі одразу 15 підозрюваних, зокрема ексголова НБУ Шевченко. На початку лютого апеляція ВАКС підтвердила його заочний арешт.

Слідство здобуло докази того, що керівники банку укладали ймовірно фіктивні договори з нібито “агентами”, які насправді були звичайними ФОП. Останні мали привести в банк нових клієнтів - великі державні компанії, хоча ці великі клієнти і так були змушені переходити до Укргазбанку через доручення Кабміну.

За такою нехитрою схемою у 2014-2019 роках десяткам фіктивних “агентів” перерахували більше 200 млн гривень. Зокрема, проста пенсіонерка з Києва отримала від Укргазбанку понад 14 мільйонів, а працівниці колцентру заплатили 3,6 млн грн. При цьому більшість “агентів” або змінили свій ФОП саме для роботи у цій схемі, або відкрили ФОП якраз перед початком її реалізації.

В жовтні минулого року Кирилу Шевченко та іншим посадовцям Укргазбанку було повідомлено про підозру, а також оголошено у розшук.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2340

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