Валдайское празднословие кремлёвского психопата

В условиях атрофии общественно-политической жизни в России ее заменяют различные суррогаты. Вопросы текущей повестки обсуждаются на убогих ежедневных говорильнях в формате клоунских ток-шоу. По части более широких тем, где вроде как некая пища для размышлений должна вырабатываться, существуют квазиинтелектуальные площадки, вроде "Валдая". Последний известен в качестве российского инкубатора имперских смыслов, рассадника ястребиной белеберды.

В 2022 году сходняк собрал 111 "светил", стоящих на иждивении известных организаций, которые за длинный рубль имитируют несказанный "интерес" и вовлечённость в работу клуба. Тема особой новизной не отличается, и слизана с учебников МГИМО 20-летней давности. "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех"! Именно в этом, тухлом философском вопросе пытался упражняться кремлевский плешивец. В целом нервозное, дерганное, злобное выступление опущенного хрыча напоминает список обид на Запад, которые довели его до сдвига по фазе. Под устрашающей, ультимативной риторикой Путина кроется смесь детско-юношеских комплексов и приобретенной беспомощности.

Ну, увольте, какой серьезный политик, даже где-нибудь Тувалу, готов воспринимать Россию, как мировой центр силы? Попытки Путина лепить "новый порядок" из подручного материала и палок, напоминают гнилой базар, выражаясь на понятном Z-петуху сленге. Современная падающая с колен Россия по всем индикаторам страна средняя. По уровню ВВП на 9 месте и соседствует с Ираном. По численности населения она уступает Бангладеш! А вот из-за пока раздутых размеров в индексе плотности населения она на 231 месте. Да, это большая пустошь, которая ещё и суицидно сжигает свой скудный демографический ресурс в войне.

23 года кгбшный дед имел для рывка и решения российских проблем, но ничего разрулить не смог, и теперь вдруг резко озаботился, что дальше жить так нельзя. Это все Запад почитай четверть века грабил Россию, а не путинские олигархи. Хроническое лицемерие и безграничная ложь диктатора. Апологеты террора и экспорта насилия путинское валдайское крякание окрестили духом нового Чё Гевары. Однако, кубинский бунтарь не справлял нужду в чемодан, а бросался в пучину боёв со своими солдатами. Тогда, как трясущийся от страха бункерный Путин опасается кончить, как террорист Кассем Сулеймани.

Что же пытаются скормить "глубинному народу" Путин и его спичрайтеры? Ненависть к Западу – это смысловой фундамент существования кремлёвского существа. В борьбе с врагом правил не существует, а договоренности ничего не стоят. Действует лишь закон джунглей. Задача Москвы глобализировать максимум кризисов, утопить в них весь мир. Все потому что Путин не хочет говорить на равных, он хочет диктовать условия. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом», – девиз самопального властелина с космическим апломбом.

Озвученные Путиным тезисы про "отмену" культуры РФ, второй сорт, "суверенное право россиян на самобытную диктатуру", примат традиционных ценностей, экономическую автаркию – систематизированный катехизис ненависти ко всему миру. Идеал сопротивления здравому смыслу – Северная Корея. Просто эталон самобытности и альтернативная модель. Влажная мечта мачо на восьмом десятке. Цель мелкотравчатого вожденка – сидеть в кресле президента ещё 10 лет, именно потому он долдонит про самое тяжёлое десятилетие для мира со времён Второй мировой.

Произведя в России конституционный переворот в 2020 году, Путин ещё умудряется искать черных кошек где угодно, только не у себя.

Конечно, массив высказанных отцом кровавой бойни в Украине чудовищных измышлений и фейков требует детального разбора. Но как промежуточный вывод хочется указать, что Китай идёт на сближение с США дабы закрыть "путинский кейс". Нестабильный дегенерат неинтересен Пекину. Нужно совместно обезвреживать террориста и навести порядок в Северной Евразии.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/752

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