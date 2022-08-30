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Сегодня 08:09
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Вам цікаво, що відбувається в напрямку Херсона?

Вам цікаво, що відбувається в напрямку Херсона?

Давайте я відповім згідно тієї інформації, яку можна розповсюджувати.

По-перше відбуваються позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Ми беремо ті позиції, які можуть забезпечити нам перевагу на цьому напрямку для реалізації запланованих дій.

По-друге ми бачимо, що ворог накопичує на цьому напрямку свої резерви та постійно намагається позиційно маневрувати задля утримання ділянок фронту на Херсонщині. Тому здійснюється вогневе ураження позицій ворога з метою попередження введення в бій його резервів та для порушення його системи управління військами і логістичного забезпечення. Саме для цього у першу чергу здійснюються удари по мостам, переправам, пунктах управління та складах з боєприпасами.

Окупанти зараз частково деморалізовані, однак продовжують здійснювати опір. Це їм не допоможе. Ворог буде знищений, зрадники покарані, території звільнені, контроль поновлений.

Вірте в ЗСУ! Вірте в Залужного! Вірте в себе! Перемога буде за нами! Все буде Україна!

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/19533

Новости портала «Весь Харьков»

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