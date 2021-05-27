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Вандалы прошлись по харьковской электричке, ее отправление задержали

Вандалы прошлись по харьковской электричке, ее отправление задержали

В Харькове вандалы повредили вагоны пригородного поезда. Об этом сообщили в пресс-центре Южной железной дороги.

Сегодня, 26 мая, неизвестные на станции Харьков-Пассажирский раскрасили два вагона электропоезда сообщением Харьков - Казачья Лопань. Железнодорожники вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Сумма ущерба подсчитывается. В итоге электропоезд №7648 отправился с задержкой в пять минут.

"Кроме прямых убытков, причиненных вандалами, железнодорожникам приходится тратить немало времени и усилий для устранения повреждений и изымать подвижной состав из эксплуатации на период восстановления", - говорится в сообщении.

На ЮЖД призвали граждан быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о посторонних лицах на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, работники Укравтодора зафиксировали несколько случаев вандализма, совершенных на трассах государственного значения в Харьковской области. Как сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области, вандалы украли или повредили несколько дорожных знаков, стоек, столбцов, а также металлических барьерных и перильных ограждений на мостах и ​​путепроводах.

Отмечается, что больше всего фактов краж и повреждения дорожных знаков зафиксировано на таких государственных дорогах области: Н-26 Чугуев-Меловое, Р-46 Харьков-Ахтырка, Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград, Т-21-11 Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук.

Источник: sq.com.ua

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