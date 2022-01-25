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Вартість Bitcoin упала до піврічного мінімуму

Вартість Bitcoin упала до піврічного мінімуму

Вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі Bitcoin у понеділок, 24 січня, знизилася до 33 600 доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coindesk.

Це є найнижчим показником для Bitcoin з 24 липня минулого року. Ба більше, лише з початку року найпопулярніша криптовалюта у світі втратила 27% своєї вартості.

Зазначається, що друга за популярністю криптовалюта Ether впала на 10% до 2 270 доларів США, що дорівнює її найнижчому показнику з 28 липня 2021 року.

Останній раунд розпродажів криптовалюти відбувся після того, як одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs спрогнозувала більш швидкі темпи посилення політики Федеральної резервної системи США, якщо інфляція продовжить зростати. Також експерти вказують, що посилена геополітична напруженість між США та Росією зіграла свою роль у цьому падінні криптовалют.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, яка має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалют.

Источник: ukrinform.ua

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Темы: валюта

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