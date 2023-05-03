Ватикан в своєму репертуарі

Ніяк не можуть словами через рот засудити російські злочини, а тепер ще й заявили про якійсь таємні мирні переговори.

Повертаючись з триденної поїздки до Угорщини, Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у мирній місії, щоб «спробувати покласти край конфлікту між росією та Україною».

«Я готовий зробити все, що потрібно зробити. Зараз існує місія, але вона ще не є публічною. Коли вона стане публічною, я розкрию її», - нагнав туману він.

А ще сказав, що говорив про ситуацію в Україні з угорським прем'єр-міністром Орбаном.

З тим самим Орбаном, який путінська підстилка. Наступний крок – заява про те, що росії треба віддати половину територій і просто припинити стріляти.

До речі, CNN з посиланням на неназваного українського чиновника, близького до Офісу президента України вже написав, що Україні нічого не відомо про мирну ініціативу папи Франциска. І згоди на це ніхто не давав.

Як кажуть на росії, бєз мєня мєня женілі.

Джерело: https://t.me/politosua/920

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