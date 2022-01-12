Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:09
Просмотров: 153

Вблизи Гавайев обнаружили российский корабль-разведчик

Вблизи Гавайев обнаружили российский корабль-разведчик

Американские военные отслеживают российский разведывательный корабль в Тихом океане недалеко от Гавайев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 10 января со ссылкой на командование ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе (INDOPACOM) сообщило издание Star-Advertiser.

Отмечается, что корабль обнаружили вблизи экономической зоны Гавайев еще в пятницу, 7 января.

«Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе осуществляет наблюдение за российским судном, работающим в международных водах в районе Гавайских островов. В рамках наших обычных ежедневных операций мы внимательно отслеживаем все суда в Индо-Тихоокеанском районе операций с помощью морской патрульной авиации, надводных кораблей и совместных средств», — заявил представитель INDOPACOM майор Роб Мартинс.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: россия, США

Читайте ещё:

Путін посунув дату можливого вторгнення до України ближче до весни - NYT
Сегодня 09:47    178
Инженеры MIT открыли способ улавливания метана из воздуха при помощи цеолитов — дешевого наполнителя для кошачьего туалета
Сегодня 08:26    148
ФРС проткнула криптопузырь: Биткоин «сдулся» на $100 млрд за 10 дней
Сегодня 07:51    200
Російські окупанти доукомплектовують військові частини НЗФ ОРДЛО — розвідка
Сегодня 07:25    167
ЗМІ: США схвалили виділення додаткових 200 мільйонів доларів для України
Сегодня 07:08    152
Язык современной дипломатии в цитатах
Сегодня 06:16    205
Кулеба о женевских переговорах: Россия не получит "юридических гарантий"
Сегодня 06:08    215
Хакеры разослали жертвам «подарки» в виде флешек с вирусами
11.01.2022 09:38    308
«Казахстан наш»: как пропаганда РФ описывает ситуацию в стране
11.01.2022 08:11    499
Как отбить у России желание нападать на Украину – эксперты озвучили способ
10.01.2022 14:42    468
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 