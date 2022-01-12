Вблизи Гавайев обнаружили российский корабль-разведчик

Американские военные отслеживают российский разведывательный корабль в Тихом океане недалеко от Гавайев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 10 января со ссылкой на командование ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе (INDOPACOM) сообщило издание Star-Advertiser.

Отмечается, что корабль обнаружили вблизи экономической зоны Гавайев еще в пятницу, 7 января.

«Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе осуществляет наблюдение за российским судном, работающим в международных водах в районе Гавайских островов. В рамках наших обычных ежедневных операций мы внимательно отслеживаем все суда в Индо-Тихоокеанском районе операций с помощью морской патрульной авиации, надводных кораблей и совместных средств», — заявил представитель INDOPACOM майор Роб Мартинс.

Источник: sprotyv.info

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