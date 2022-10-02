Віце-президента Apple із закупівель звільнили за невдалий жарт

У TikTok завірусився ролик, в якому віце-президент Apple із закупівель Тоні Блєвінс невдало пожартував про свій статус та переваги.

Блогер запитав Блевінса про його Mercedes-Benz SLR McLaren: ким Тоні працює, що може дозволити такий дорогий автомобіль. Блевінс вирішив відповісти цитатою з фільму «Артур» 1981 року: «Люблю дорогі машини, граю в гольф та песчу дам, але у вихідні та святкові дні відпочиваю».

В оригіналі фраза звучала інакше: «Ганяю на авто, граю в теніс і песчу дам, але у вихідні сам собі начальник», — говорив головний герой фільму.

HR-відділ Apple вважає, що такі коментарі неприпустимі, враховуючи, що компанія виступає за гендерну рівноправність та різноманітність. Операційний директор Apple Джефф Вільямс звільнив Блевінса.

У Apple Тоні Блєвінс пропрацював 22 роки. Він відповідав за угоди з великими партнерами та домовлявся про вигідні ціни на критично важливі компоненти. Видання WSJ називає його посаду «головним з економії».

Блевінс підтвердив своє звільнення і вибачився перед усіма, кого міг зачепити його невдалий жарт. Колишні співробітники зазначають, що «знайти йому заміну буде дуже важко, а зростання прибутковості та доступ до нових для ринку технологій — це багато в чому заслуга Тоні». Поки керуватиме командою Блевінса Джефф Вільямс.

Джерело: ilenta.com

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