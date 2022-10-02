Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 108

Віце-президента Apple із закупівель звільнили за невдалий жарт

Віце-президента Apple із закупівель звільнили за невдалий жарт

У TikTok завірусився ролик, в якому віце-президент Apple із закупівель Тоні Блєвінс невдало пожартував про свій статус та переваги.

Блогер запитав Блевінса про його Mercedes-Benz SLR McLaren: ким Тоні працює, що може дозволити такий дорогий автомобіль. Блевінс вирішив відповісти цитатою з фільму «Артур» 1981 року: «Люблю дорогі машини, граю в гольф та песчу дам, але у вихідні та святкові дні відпочиваю».

В оригіналі фраза звучала інакше: «Ганяю на авто, граю в теніс і песчу дам, але у вихідні сам собі начальник», — говорив головний герой фільму.

HR-відділ Apple вважає, що такі коментарі неприпустимі, враховуючи, що компанія виступає за гендерну рівноправність та різноманітність. Операційний директор Apple Джефф Вільямс звільнив Блевінса.

У Apple Тоні Блєвінс пропрацював 22 роки. Він відповідав за угоди з великими партнерами та домовлявся про вигідні ціни на критично важливі компоненти. Видання WSJ називає його посаду «головним з економії».

Блевінс підтвердив своє звільнення і вибачився перед усіма, кого міг зачепити його невдалий жарт. Колишні співробітники зазначають, що «знайти йому заміну буде дуже важко, а зростання прибутковості та доступ до нових для ринку технологій — це багато в чому заслуга Тоні». Поки керуватиме командою Блевінса Джефф Вільямс.

Джерело: ilenta.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США

Читайте ещё:

Аналітика від ISW, 1 жовтня
Сегодня 09:05    56
В дію вступив закон про ленд-ліз для України
Сегодня 06:20    117
Куба просить США про екстрену допомогу після урагану "Ієн" — WSJ
01.10.2022 09:45    202
Новости из США. Среда-четверг, 28-29 сентября 2022
30.09.2022 08:51    214
США закликали своїх громадян покинути росію через загрозу примусової мобілізації на війну проти України
30.09.2022 07:57    160
Лишь США могут вовремя схватить мировую историю за бороду
30.09.2022 06:35    221
Нова обкладинка журнала Washington Examiner
29.09.2022 09:11    213
Аналітика від ISW, 28 сентября
29.09.2022 08:20    167
Это не война. Это просто еще одно убийство
29.09.2022 06:43    242
Новости из США. Понедельник-вторник, 26-27 сентября 2022
28.09.2022 08:36    196
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 