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Вчителька привезла хворого на ковід сина на тестування у багажнику авто

Вчителька привезла хворого на ковід сина на тестування у багажнику авто

Вчителька з США замкнула свого хворого на коронавірус сина у багажнику авто, щоб не заразитися під час поїздки на повторне тестування на Covid-19, повідомляють місцеві ЗМІ.

41-річну Сару Бім затримали, її звинувачують у створенні загрози життю дитини.

Інцидент стався 3 січня у штаті Техас.

Працівниця пункту тестування на Covid-19 обходила автомобілі, збираючи інформацію від водіїв, що стояли у черзі на тестування. Почувши, що у багажнику однієї з автівок хтось є, вона викликала поліцію, повідомляє ресурс click2Houston.com.

Коли вчителька відчинила багажник, там виявили хлопчика.

Сара Бім пояснила, що це її 13-річний син, який отримав позитивний результат на Covid-19, і вона привезла його на додаткове тестування.

А щоб не заразитися під час поїздки, вона помістила підлітка у багажник.

Працівниця центру відмовилася проводити тест, допоки хлопчику не дозволять сісти на заднє сидіння автомобіля, повідомляє ABC.

Сара Бім працює у середній школі з 2011 року, але, за повідомленнями місцевих ЗМІ, після інциденту перебуває у адміністративній відпустці.

"Правоохоронні органи провели повне розслідування, внаслідок якого видали ордер на арешт. На щастя, дитина не постраждала", - розповіли у місцевій поліції.

Сержант Річард Стандіфер з Департаменту громадської безпеки Техасу повідомив місцевій телекомпанії KHOU 11, що хлопчик міг серйозно постраждати, якби автомобіль потрапив у ДТП.

"Ніколи не чув, щоб когось саджали у багажник через позитивний тест на хворобу", - сказав сержант Стандіфер.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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