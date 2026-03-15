Сегодня 07:03
Вчора грецький танкер Maran Homer в Чорному морі зазнав пошкоджень через атаку снаряда або дрона — він прямував до Новоросійська

У міжнародних водах за 26 км від російського узбережжя судно очікувало наказу зайти у термінал, щоб зававантажити казахстанську сиру нафту.

Наразі танкер йде власним ходом, нафта не вилилась. Усі 24 члени екіпажу в безпеці, ніхто не постраждав. Міністерство енергетики Казахстану заявило, що під час атаки на борту не було казахстанської нафти.

Міністр судноплавства Греції Васіліс Кікіліас заявив, що його країна захищатиме інтереси свого флоту і порушить це питання в Європейській раді.

