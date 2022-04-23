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Від рук окупантів постраждали понад 595 дітей

Від рук окупантів постраждали понад 595 дітей

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

● Станом на ранок 23 квітня 2022 року більше ніж 595 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. Офіційне число жертв-дітей протягом останніх двох днів незмінне - 208. Зросла кількість поранених - 387.

● Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

● Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 120, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 37, Запорізькій - 25, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

● 20 квітня внаслідок обстрілу військовими країни-агресора об'єктів цивільної інфраструктури на території Пологівського району Запорізької області отримала поранення 5-річна дитина.

● 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/3798

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