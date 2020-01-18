Відбити ворожий наступ: під Харковом пройшли навчання (ВІДЕО)

Понад сто бійців п’ятдесят четвертої окремої механізованої бригади разом із нацгвардійцями та командуванням зібралися під Харковом у Башкирівці. Вночі їхній посилений танками та артилерією взвод має відбити наступ ворожої роти. За такою легендою відбулися навчання. Стрілок з позивним “Ганс” вже обрав позицію.

Тросерами – пулями, які світяться “Ганс” має опромінити поле бою для мотострілецької роти, а також прикрити їх у бою.

“Вікінг” – командує механізованим взводом. Каже: здебільшого його підлеглі з Донеччини та Луганщини, є і бійці з Запоріжжя та Дніпра. Їхня задача – не тільки відбити наступ противника, а ще зупинити і дати можливість іншим підрозділам перейти до контратаки. На озброєнні мають БМП, кулемети та стрілецьку зброю.

“Вікінг”, командир механізованого взводу

БМП на 1200, кулемети на 700 метрів і стрілкове воружение на 400 метрів.

Танки обладнані приладами нічного бачення. Танкісти, як і більшість бійців тут, брали участь у бойових діях на сході країни. Кажуть: найголовніше – відпрацювати взаємодію.

Михайло Марчак. навідник гармати танка

Тому що у сучасному бою усе вирішує час долі секунд. Дуже важливо, щоб була взаємодія зв’язок як між одним екіпажем, так і між екіпажами різних танків, а також між танками і піхотою.

Нічні стрільби у цьому році пройшли на Харківщині вперше. Оцінювали результати за показниками керованості підрозділів, роботи командирів та відсотку ураження цілей.

Олександр Нестеренко, командувач Оперативного командування «Схід»

Нам визначено завдання командуючим сухопутних військ є особливості підготовки вночі, тому ми в 2020-му році робимо акцент на підготовку в нічний час до дій.

Після цих навчань бійців чекають бригадні, а потім всі вони відправляться до району проведення Операції Об’єднаних сил.

Источник: objectiv.tv

Автор: Світлана Єченіна

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