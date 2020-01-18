Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 59

Відбити ворожий наступ: під Харковом пройшли навчання (ВІДЕО)

Відбити ворожий наступ: під Харковом пройшли навчання (ВІДЕО)

Понад сто бійців п’ятдесят четвертої окремої механізованої бригади разом із нацгвардійцями та командуванням зібралися під Харковом у Башкирівці. Вночі їхній посилений танками та артилерією взвод має відбити наступ ворожої роти. За такою легендою відбулися навчання. Стрілок з позивним “Ганс” вже обрав позицію.

Тросерами – пулями, які світяться “Ганс” має опромінити поле бою для мотострілецької роти, а також прикрити їх у бою.

“Вікінг” – командує механізованим взводом. Каже: здебільшого його підлеглі з Донеччини та Луганщини, є і бійці з Запоріжжя та Дніпра. Їхня задача – не тільки відбити наступ противника, а ще зупинити і дати можливість іншим підрозділам перейти до контратаки. На озброєнні мають БМП, кулемети та стрілецьку зброю.

“Вікінг”, командир механізованого взводу

БМП на 1200, кулемети на 700 метрів і стрілкове воружение на 400 метрів.

Танки обладнані приладами нічного бачення. Танкісти, як і більшість бійців тут, брали участь у бойових діях на сході країни. Кажуть: найголовніше – відпрацювати взаємодію.

Михайло Марчак. навідник гармати танка

Тому що у сучасному бою усе вирішує час долі секунд. Дуже важливо, щоб була взаємодія зв’язок як між одним екіпажем, так і між екіпажами різних танків, а також між танками і піхотою.

Нічні стрільби у цьому році пройшли на Харківщині вперше. Оцінювали результати за показниками керованості підрозділів, роботи командирів та відсотку ураження цілей.

Олександр Нестеренко, командувач Оперативного командування «Схід»

Нам визначено завдання командуючим сухопутних військ є особливості підготовки вночі, тому ми в 2020-му році робимо акцент на підготовку в нічний час до дій.

Після цих навчань бійців чекають бригадні, а потім всі вони відправляться до району проведення Операції Об’єднаних сил.

Источник: objectiv.tv

Автор: Світлана Єченіна

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Какие харьковские предприятия не подлежат приватизации: СПИСОК
Сегодня 08:18    26
Екс-гравець «Металіста» очолив аматорський футбольний клуб Харківщини
Сегодня 07:45    57
Избитый в Харькове журналист хочет отсудить 600 тысяч на лечение
Сегодня 06:40    79
В «Теплосетях» разъяснили, как делали перерасчет за тепло для харьковчан
Сегодня 06:18    143
Мешканці Харківщини сплачуватимуть окремо за газ і його доставку (ВІДЕО)
17.01.2020 10:40    257
Фото дня: в Харькове расцвели подснежники
17.01.2020 08:47    603
Итоги года: топ плательщиков налогов Харькова
17.01.2020 08:20    151
Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО
17.01.2020 07:57    127
В ХАІ відновлюють літак-пам’ятник Су-7Б
17.01.2020 07:29    190
Медики предупредили харьковчан об опасности накануне крещенских купаний
17.01.2020 07:01    214
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 