Відбити ворожий наступ: під Харковом пройшли навчання (ВІДЕО)
Понад сто бійців п’ятдесят четвертої окремої механізованої бригади разом із нацгвардійцями та командуванням зібралися під Харковом у Башкирівці. Вночі їхній посилений танками та артилерією взвод має відбити наступ ворожої роти. За такою легендою відбулися навчання. Стрілок з позивним “Ганс” вже обрав позицію.
Тросерами – пулями, які світяться “Ганс” має опромінити поле бою для мотострілецької роти, а також прикрити їх у бою.
“Вікінг” – командує механізованим взводом. Каже: здебільшого його підлеглі з Донеччини та Луганщини, є і бійці з Запоріжжя та Дніпра. Їхня задача – не тільки відбити наступ противника, а ще зупинити і дати можливість іншим підрозділам перейти до контратаки. На озброєнні мають БМП, кулемети та стрілецьку зброю.
“Вікінг”, командир механізованого взводу
БМП на 1200, кулемети на 700 метрів і стрілкове воружение на 400 метрів.
Танки обладнані приладами нічного бачення. Танкісти, як і більшість бійців тут, брали участь у бойових діях на сході країни. Кажуть: найголовніше – відпрацювати взаємодію.
Михайло Марчак. навідник гармати танка
Тому що у сучасному бою усе вирішує час долі секунд. Дуже важливо, щоб була взаємодія зв’язок як між одним екіпажем, так і між екіпажами різних танків, а також між танками і піхотою.
Нічні стрільби у цьому році пройшли на Харківщині вперше. Оцінювали результати за показниками керованості підрозділів, роботи командирів та відсотку ураження цілей.
Олександр Нестеренко, командувач Оперативного командування «Схід»
Нам визначено завдання командуючим сухопутних військ є особливості підготовки вночі, тому ми в 2020-му році робимо акцент на підготовку в нічний час до дій.
Після цих навчань бійців чекають бригадні, а потім всі вони відправляться до району проведення Операції Об’єднаних сил.
Источник: objectiv.tv
Автор: Світлана Єченіна