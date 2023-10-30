Відео, на якому нібито біженець з України домальовує нацистську символіку на будинках німців, є фейковим

Брехня: 34-річного українця Петра Бондаренка затримали у Німеччині за нанесення на будинки з номерами «148» цифри «8». Потім він розділяв отримане число символом «/», утворюючи нацистське гасло «14/88». Про це пишуть пропагандисти кремля з посиланням на відеосюжет Euronews.

Правда: насправді, у німецьких ЗМІ немає жодних новин про українців, які б поширювали нацистську символіку у ФРН. Так само, як на офіційному сайті Euronews відсутній (https://www.euronews.com/) відеосюжет, на який посилаються лише російські та проросійські джерела, з'ясували розслідувачі проєкту VoxCheck.

- Окрім того, на одному з фрагментів відеофейку люди одягнені тепло, а на деревах немає листя, що не характерно для серпня (у мережі відео з’явилося наприкінці літа). На іншому навпаки – працівники поліції у легкому одязі, а на деревах є зелень.

Фактчекери розшукали у мережі людину, яку видають за «українського біженця Петра Бондаренка» – насправді фото взято з сайту «We face painitng», яке опублікували ще у 2011 році. На ньому чоловік демонструє свої татуювання (https://welovefacepainting.blogspot.com/2011/05/body-painting-for-dress-up-parties.html), але ніде не вказано, що він біженець з України.

Джерело: https://t.me/spravdi/34308

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