Відкриють Угорщині таємницю: Австрія потролила Орбана за скандальний шарф із мапою

В Австрії пообіцяли влаштувати Орбану історичний лікбез про країну, якої більше не існує

Міністерство закордонних справ Австрії з іронією відреагувало на витівку прем’єрі-міністра Угорщини Віктора Орбана, який з’явився на футбольному матчі у скандальному шарфі, де на мапі його країни значилися території Закарпаття, а також кількох інших країн – зокрема і Австрії. Про це повідомляє Kronen Zeitung.

“Швидкий погляд на історичні карти в міністерстві закордонних справ підтвердив початкові припущення про те, що Транслейтанія, мапа якої пристуня на шарфі, не існує вже близько 100 років. Ми проінформуємо наших угорських сусідів про цей розвиток історичних подій за першої ж нагоди”, – йдеться у коментарі австрійської МЗС.

Разом із тим, в окремих політичних силах вважають, що поведінка Орбана в умовах війни росії проти України виглядає провокативно.

Джерело: palyanytsyaua.com

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