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Відоме курортне селище в Харківській області заміноване росіянами
Російська армія дистанційно замінувала райони Верхнього та Старого Салтова – відомого своїми базами відпочинку селища. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу від 19 серпня.
Так, на Харківському напрямі російські військові робили вогняну поразку зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкіно, Мелова та Гусарівка.
Завдали авіаційні удари біля Старого Салтова та Яворського. Ворог підтримує високу інтенсивність розвідки БПЛА.
Джерело: sq.com.ua