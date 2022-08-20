Відоме курортне селище в Харківській області заміноване росіянами

Російська армія дистанційно замінувала райони Верхнього та Старого Салтова – відомого своїми базами відпочинку селища. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу від 19 серпня.

Так, на Харківському напрямі російські військові робили вогняну поразку зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкіно, Мелова та Гусарівка.

Завдали авіаційні удари біля Старого Салтова та Яворського. Ворог підтримує високу інтенсивність розвідки БПЛА.

Джерело: sq.com.ua

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