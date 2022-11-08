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Відповідь Сімоньян про пісню «Ніч яка місячна»

Відповідь Сімоньян про пісню «Ніч яка місячна»

Маргаріта Сімоньян мріє про часи, коли зможе в Києві затягнути «Ніч яка місячна». «Украінская песня, которую знаєт каждий рускій, пєсню із вєлікого совєтского фільма» - пише Маргаріта.

Маргаріта не знає, що це не «пєсня із вєлікого совєтского фільма», а пісня, слова і музику до якої написали Михайло Старицький і Микола Лисенко тоді, коли ніякого Совєтского союзу і в помінє нє било.

Маргаріта не знає, що мелодія потім трохи змінилася, а одного з авторів нової музики до пісні, кобзаря, у 30-их минулого століття Совєтський союз заарештував. Що з ним сталося потім - невідомо. Але ми ж нині знаємо, що «невідомо» означає або табори, або розстріл.

Маргаріта не знає, що в Михайла Старицького і Миколи Лисенка була внучка - Вероніка. І її за постановою НКВС ростріляли в Лук‘янівській тюрмі у вересні 1938 року. Їй було 38 років. Батькам про розстріл не сказали. Тож вони ще кілька років шукали єдину доньку серед живих, але засуджених в таборах Сибіру.

Не знає Маргаріта, що кількома роками пізніше в помешканні доньок Михайла Старицького совєтська власть провела обшуки, після яких їх відправили на каторгу. Одна померла по дорозі на каторгу, інша - на каторзі в Казахстані.

(с)Леся Вакалюк

Джерело: https://t.me/tanya_adams/3539

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