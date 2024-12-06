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Відставка французького уряду ставить під сумнів подальшу підтримку України, — Reuters

Відставка французького уряду ставить під сумнів подальшу підтримку України, — Reuters

(https://www.reuters.com/world/europe/french-government-collapse-raises-questions-over-ukraine-support-2024-12-04/)

● Нездатність ухвалити бюджет може ускладнити підтримку України, попри гучні обіцянки президента Макрона допомагати Києву «стільки, скільки буде потрібно».

● Франція передала ракети за рахунок заморожених російських активів і планує надати винищувачі Mirage 2000, але не зможе надати 3 млрд. євро за 2024 рік, що обіцяла зробити.

● Міністр оборони Франції думає, що відставка уряду Мішеля Барньє вплине на підтримку України.

● За словами Себастьєна Лекорню, неухвалений бюджет на 2025 рік призведе до перегляду бюджету на 2024 рік і зменшить оборонний бюджет до 50 млрд. євро, і тоді армія недоотримає 3,3 млрд. євро.

▶ ️Схоже, упир в москві лише потирає руки, бо все це, нажаль, ілюструє, що він правий, і, нібито, в короткостроковій перспективі під час масштабної війни автократія є більш ефективним інструментом, аніж демократія.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/65091

Новости портала «Весь Харьков»

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