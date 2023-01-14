Відтепер найзапекліші бої відбуватимуться в голові Конашенкова: орки вже успішно «атакували» американську військову базу

Табельний фантазер російського міноборони бадьоро прозвітував про знищення 4 БМП Bradley. Ця американська бойова машина піхоти ще не постачалася в Україну, а значить - логічно припустити - усі чотири апарати були вражені на території однієї з військових баз США.

▶️ І це лише початок, бо Конашенков - улюблений балакучий мурахоїд Герасімова, начальника генштабу мордорівського міноборони. Талант "Герасіма" полягає у вигадуванні здобутків, які сумлінно тиражує Конашенков. Тільки за січень вони:

● «Знищили» «ударом помсти» близько 600 «українських націоналістів», хоча насправді було «денаціоналізовано» лише шмат асфальту.

● «Ліквідували» не то 4, не то 2 установки HIMARS: в сумарному заліку в бойовому активі "Герасіма" та його балакучого соратника вже 35 підбитих українських MLRS. Штука лише в тому, що ЗСУ отримали лише 20 таких систем, і всі вони цілі.

▶️ Художній свист у тандему вдається краще, ніж ота їхня "СВО". Доки Прігожин з Кадировим не рейдернули у них керівництво війною, таких байок було чимало. Лише за 4,5 міс. війни вони язиком встигли:

● збити 88% українських вертольотів та 108% українських літаків.

● знешкодити 135% Bayraktar.

● На 80% знищити ЗСУ.

● На 200% знищити танки та БТР українців.

▶️ Тепер «Герасім» повернувся до руля війни, а значить його штатний блазень знову розгубленим поглядом шизофреніка сіятиме мілітарний оптимізм в маси. На їх виправдання скажу, що вони не тільки брехуни, а й придурки. Річ у тому, що ЗСУ часто самі допомагають покращувати Конашенкову статистику. Я ось тут порахував, що орки витратили $65 млн на знищення муляжів HIMARS.

Зараз ми перебуваємо на початку нового казкового сезону, де орки літатимуть на суперсучасних килимах-літаках, коваль Лівша, слідом за блохою, підкує Івана-дурака, і той стане супер-солдатом, а "Герасім" навчить чмобіків збивати ракети HIMARS з рогатки. Спостерігаємо.

Вірте в ЗСУ!

Джерело: https://t.me/orestokratiia/601

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