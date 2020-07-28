Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони. Впродовж поточної доби на ділянках відповідальності переважної більшості наших підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. За винятком, 2 фактів порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Південного в обідню пору здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. У військових частинах та підрозділах Об’єднаних сил панує здорова атмосфера.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. На цій ділянці за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування поблизу українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

26 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил реактивними снарядами, а також з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів снайперської та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 9 населених пунктів: Авдіївки, Водяного, Широкиного, Щастя, Південного, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського.

За минулу добу, внаслідок ворожого обстрілу, один український захисник отримав поранення. Його у задовільному стані доставлено до лікувального закладу та надано необхідну допомогу медиків.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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