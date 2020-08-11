Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 10 серпня 2020 року

Сьогодні рівно півмісяця, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня. На щастя, за цей період, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Окрім своєї основної функції із захисту країни від ворога, Об’єднані сили беруть активну участь в житті мешканців прифронтових населених пунктів і всіляко допомагають їм.

За сприяння представників цивільно-військового співробітництва повністю відновлено електропостачання в селах Травневе та Гладосове, які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення.

А співробітниками ДФС у Луганській області спільно із працівниками Держмитслужби та Держприкордонслужби в районі населеного пункту Герасимівка у долині річки Деркул, по якій проходить Державний кордон України з Російською Федерацією, встановлений факт переміщення товарів через державний кордон України з Російської Федерації та у зворотному напрямку. Громадянин Д. перевозив товарно-матеріальні цінності, на суму 120 тис. грн. Товаро-матеріальні цінності та транспортний засіб вилучено. Матеріали щодо скоєного правопорушення спрямовано до суду.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

9 серпня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Ворожі постріли зі стрілецької зброї відмічено біля Новозванівки та Мар’їнки. Крім того, вчора зафіксовано ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Також на Приазов’ї, зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 41 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6342 транспортних засоби та 5370 осіб. Також було затримано 19 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1438 осіб. В зворотному напрямку – 948 осіб. КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке» з вини окупантів не функціонували.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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