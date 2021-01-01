Захисники України у районі проведення ООС вітають своїх рідних

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил практично вздовж всієї лінії розмежування спостерігалася тиша.

Проте, одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Старогнатівка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 66 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції і надалі контрольована українськими воїнами.

Бажаємо в новому 2021-му році стабільності та тиші.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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