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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 1 січня, в більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Незважаючи на відносне затишшя, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворожу вогневу активність було помічено  декілька разів неподалік Авдіївки. Тут противник застосував проти наших захисників міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Також, в обідню пору біля Авдіївки з напрямку населеного пункту Яковлівка було візуально виявлено БпЛА противника типу «квадракоптер» з перетином лінії розмежування, який вмілими діями наших воїнів був збитий.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Золоте-4 противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а поблизу Новолуганського – стрілецьку зброю.

На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 2 гектарів території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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