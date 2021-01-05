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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 4 січня, на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша.  Тільки два порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційних військ було зафіксовано нашими військовими.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільні постріли в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Другий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Луганське. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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