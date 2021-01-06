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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Протягом поточної доби, 5 січня, в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 75 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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