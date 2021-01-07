Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад, спостерігалася тиша. Лише поблизу двох населених пунктів було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Вранці, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберного кулемета. В обідню пору, ворожу вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено і поблизу Опитного. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 4 гектарів території та передали на знищення 92 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»