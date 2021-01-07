Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 52

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад, спостерігалася тиша. Лише поблизу двох населених пунктів було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Вранці, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберного кулемета. В обідню пору, ворожу вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено і поблизу Опитного. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 4 гектарів території та передали на знищення 92 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінфін видав Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування програмної продукції
06.01.2021 10:17    125
Інформаційна кампанія EUКраїна допоможе українцям усвідомити переваги Євроінтеграції
06.01.2021 09:43    106
МОН розпочало підключення шкіл до безкоштовного сервісу електронних журналів та щоденників
06.01.2021 09:31    107
Максим Степанов: МОЗ розробляє понад 30 цифрових проєктів та сервісів
06.01.2021 09:10    120
Захист авторських прав на фотографію: Верховний Суд висловив позицію
06.01.2021 08:50    147
Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну
06.01.2021 08:04    165
У кінці 2020-го Україна залучила 340 млн доларів кредиту від Deutsche Bank – Мінфін
06.01.2021 07:46    101
Foreign Policy: Между Турцией и Россией вполне вероятен вооруженный конфликт
06.01.2021 07:28    198
“Антонов” отримає кредит на будівництво Ан-178 для армії
06.01.2021 07:20    134
Мінфін: Держбюджет2020 перевиконано по доходам
06.01.2021 07:02    103
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 