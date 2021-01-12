Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 11 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Павлопіль російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Поблизу Пісків противник вів вогонь з великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Також, неподалік Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожого безпілотника типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. Вмілими діями наших військових БпЛА було знешкоджено.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

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Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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