Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 15 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Так, в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населених пунктів Талаківка та Гнутове збройні формування Російської Федерації декілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Цієї доби російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і в районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», де неподалік Південного вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 63 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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