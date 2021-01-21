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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Протягом поточної доби, 20 січня, на всіх ділянках відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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