Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 25 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Хутір Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога лікарів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Тарамчука і Водяного, що на Приазов’ї противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного – ще й з підствольного гранатомета.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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