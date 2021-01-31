Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Протягом поточної доби, 30 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається медична допомога лікарів.
Зі станкових протитанкових гранатометів російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь у передмісті Авдіївки.
Поблизу населеного пункту Золоте-4, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», противник застосував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також – стрілецьку зброю.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 271 вибухонебезпечний предмет.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation