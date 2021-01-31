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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 30 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається медична допомога лікарів.

Зі станкових протитанкових гранатометів російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь у передмісті Авдіївки.

Поблизу населеного пункту Золоте-4, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», противник застосував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також – стрілецьку зброю.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 271 вибухонебезпечний предмет.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

ВИДЕО

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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