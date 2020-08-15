Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Від початку поточної доби, 14 серпня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Водночас, поблизу Авдіївки зафіксовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вільний та Новгородське.

Загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Ситуація у районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь які зміни оперативної обстановки.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували більше шести гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 83 знайдених вибухонебезпечний предмети. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 11 будинків. Ще на 18 об’єктах роботи продовжуються.

Слава Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

13 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

Водночас, як вже повідомлялося, вчора двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Нажаль, один військовий загинув, іншого з пораненням було доставлено до лікувального закладу.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого воїна! Вічна пам’ять...

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 89 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6550 транспортних засоби та 5405 осіб. Також було затримано 9 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1127 осіб. В зворотному напрямку – 1327 осіб. КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонували.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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