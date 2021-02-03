Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 2 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля Кримського, окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу Південного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Захиснику було оперативно надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його не вдалося. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів поблизу Павлополя.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 69 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

ВИДЕО https://fb.watch/3pbtEMaXvD/

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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