Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 3 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», біля Гнутового, окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували бальше 5 гектарів території та передали на знищення 139 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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