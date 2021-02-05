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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 4 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета поблизу Водяного, що на Приазов’ї. А в районі населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Південного, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з міномету калібру 82 мм та стрілецької зброї. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога.

Також, було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника у бік наших підрозділів в районі населеного  пункту Кримське.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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