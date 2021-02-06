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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 5 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також, поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, яким здійснено дистанційне мінування позицій Об’єднаних сил міною ПОМ-2.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета в районі населеного пункту Богданівка.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 153 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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