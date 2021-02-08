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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля наших позицій.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

ВИДЕО

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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