Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Протягом поточної доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля наших позицій.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation