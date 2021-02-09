Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

На прицільні обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 33 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

ВИДЕО https://fb.watch/3x6IqQySUT/

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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