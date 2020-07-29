Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

56 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за добу було проведено розмінування площі більше 6 гектарів. Всі знайдені та вилучені вибухові пристрої будуть знищенні на спеціальних полігонах і вже ніколи не заберуть жодного життя мирних мешканців.

Робота з допомоги мешканцям прифронтових населених пунктів також є в тому, що рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів будинки виконуючи роботи різного ступеня важкості. Тільки за добу підрозділи ДСНС відремонтували 5 житлових помешкань та інші об’єкти інфраструктури.

А на контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу більше двадцяти громадянам України.

З турботою про майбутнє підрозділи цивільно-військового співробітництва ЗС України приділяють окрему увагу дітям Донбасу, які опинилися в складних умовах. Так, сьогодні до Великоновоселівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей було доставлено благодійну допомогу. Захід відбувся за підтримки волонтерських організацій. Діти залишилися задоволеними святом, яке для них влаштували українські захисники.

Об’єднані сили продовжують виконувати свої основні функції з оборони та захисту України від ворога.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони.

Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми.

Втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

27 липня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли з гранатометів та стрілецького озброєння біля Водяного і Південного.

Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 67 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5202 транспортних засоби та 4979 осіб. Також було затримано 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Підрозділами ДСНС зі складу Об’єднаних сили за минулу добу обстежено майже сім гектарів місцевості та вилучено і знешкоджено сімдесят вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, рятувальники допомогли місцевому населенню відновити 10 будинків у прифронтових населених пунктах, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. На двадцяти об’єктах інфраструктури відновлення ще триває. А на контрольних пунктах в’їзду-виїзду протягом доби рятувальники надали медичну та психологічну допомогу близько тридцяти громадянам України.

Об’єднані сили постійно допомагають місцевому населенню українського Донбасу, особливо мешканцям прифронтових населених пунктів. Так, морські піхотинці, які входять до Об’єднаних сил, надають допомогу людям прифронтового селища Бердянське, що на Приазов’ї. Тамтешні мешканці залишилися сам на сам зі своєю проблемою – постійною відсутністю води. Військові допомагають їм із підвозом питної та технічної води.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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