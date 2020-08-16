Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Двадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь які зміни оперативної обстановки.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько шести гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення сорок вісім знайдених вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Минулої доби вони здійснювали роботи на двадцяти двох об’єктах та повністю відремонтували один із них.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

14 серпня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили домовленості, досягнуті в рамках ТКГ.

У двох випадках це були провокації з використанням стрілецької зброї поблизу Авдіївки. Також, минулої доби виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вільний та Новгородське.

Бойових втрат, внаслідок ворожих провокацій, немає.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 89 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6820 транспортних засобів та 5314 осіб. Також було затримано 8 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 847 осіб. В зворотному напрямку – 1396 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 128 осіб. В зворотному напрямку – 188 осіб. КПВВ «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонує.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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