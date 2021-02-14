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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 13 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів.

На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували 6 гектарів території та передали на знищення 104 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

ВИДЕО

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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