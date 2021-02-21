Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 120

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Південне.

З мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська вели вогонь поблизу Новгородського. Тут під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Збройних Сил України, а й будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.

Також окупанти вели прицільний вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 166 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

ВИДЕО

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 20 лютого 2021 року
Сегодня 06:43    17
О. Данілов: РНБО ухвалила ряд важливих рішень у сферах військової, енергетичної та державної безпеки
Сегодня 06:32    34
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    69
Телеканал “Рада” розпочав трансляцію проєктів Військового телебачення України
20.02.2021 10:37    157
Харків'янка, ветеран Другої світової війни відзначила сторічний ювілей
20.02.2021 09:23    203
МОН активно долучається до проєктів цифрової трансформації
20.02.2021 09:00    127
Иранцы изгнали русских с авиабазы Т4 в Хомсе
20.02.2021 07:23    294
Цифрова трансформація соціальної сфери
20.02.2021 07:12    133
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 лютого 2021 року
20.02.2021 06:41    113
Україна повідомила дипломатів ОБСЄ про викриту мережу агентів ФСБ: подробиці
20.02.2021 06:20    206
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 