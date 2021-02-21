Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Південне.

З мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська вели вогонь поблизу Новгородського. Тут під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Збройних Сил України, а й будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.

Також окупанти вели прицільний вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 166 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

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Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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