Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Протягом поточної доби, 21 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Світлодарськ.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 144 вибухонебезпечних предмети.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation