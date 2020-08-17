Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію у районі проведення операції, дотримуючись запровадженого режиму тиші.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Водночас, сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка, ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.

Бойові втрати серед особового складу Об’єднаних сил відсутні.

Сьогодні, було затримано стрільця-снайпера, у якого виявили військовий квиток так званої «ЛНР», невелику суму коштів російською валютою та знеболювальний медичний препарат наркотичної дії. Затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань від ватажків, які командують окупаційними підрозділами і добровільно вирішив здатися Збройним Силам України. Зараз ним займаються компетентні органи.

Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

Слава Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

15 серпня з боку збройних формувань Російської Федерації також не обліковано порушень, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи, домовленостей.

Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 81 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6464 транспортних засоби та 4999 осіб. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 923 осіб. В зворотному напрямку – 1338 осіб. КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке» з вини окупантів не функціонують.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»