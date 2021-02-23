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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 22 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь по українських позиціях зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік населеного пункту Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще один воїн - отримав осколкові поранення. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, а пораненому - бажає скорішого одужання.

В передмісті Мар'їнки російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного, що на Приазов'ї крім застосування підствольних гранатометів та стрілецької зброї, противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку наших позицій мінами ПОМ-2.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

ВИДЕО

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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