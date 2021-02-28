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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Збройні формування Російської Федерації продовжують провокувати Збройні Сили України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. Станом на 17 годину 27 лютого, противник п'ять разів обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з різних видів зброї.

Так, в районах населених пунктів ЗАЙЦЕВЕ, ПІВДЕННЕ та ВОДЯНЕ, що поблизу Донецька, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли в напрямку українських позицій зі стрілецької зброї.

Поблизу ПИЩЕВИКА противник відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в передмісті МАР’ЇНКИ – зі снайперської зброї.

Для збройних формувань Російської Федерації вже стало звичною практикою відкривати вогонь одночасно запитуючи тишу, посилаючись на здійснення обстрілу з боку наших захисників. Суттєве збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України.

Неподалік населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ, внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Також мають місце випадки блокування КПВВ з боку ОРДЛО. Патруль СММ ОБСЄ, обстежуючи район поблизу КПВВ «Щастя» та «Золоте» відзначив, що відповідні блокпости збройних формувань були закритими для проходу громадян.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України продовжують розміновувати ділянки місцевості населених пунктів та сільськогосподарських угідь в районі проведення операції Об’єднаних сил. Так, сьогодні сапери розмінували більше 2 гектарів території та передали на знищення 76 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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