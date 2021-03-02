Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли підрозділи українських військових.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу ПАВЛОПОЛЯ – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

На цьому ж напрямку, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування.

Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

В районі проведення операції Об’єднаних сил піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 77 вибухонебезпечних предметів.

Сьогодні, відповідно до наданих Українською стороною СЦКК гарантій безпеки, вантажівки з гуманітарним вантажем ООН перетнули лінію розмежування на КПВВ «Щастя». Вантаж призначений для закладів освіти, медичних закладів та для категорії малозахищених громадян.

Також, продовжуються роботи щодо забезпечення ремонтно-відновлювальних робіт на важливих об’єктах інфраструктури вздовж лінії розмежування. З боку окупантів існує практика затримки або недотримання гарантій безпеки та системне маніпулювання гуманітарними питаннями, як важелем тиску на українську сторону.

Протягом двох місяців російсько-окупаційні війська затримують гарантії безпеки для відновлення низки важливих об’єктів, зокрема газорозподільчої станції в Мар’їнці, водогону «Горлівка – Торецьк» в Південному, лінії електропостачання в Опитному та Богданівці, систему водопостачання в Мар’їнці та Майорську, об’єкти інфраструктури залізниці.

В той же час на Світлодарському напрямку зафіксовано проведення противником інженерних робіт з обладнання нових позицій в напрямку підрозділів ЗС України.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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