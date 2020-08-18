Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи, які залучені до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Однак, ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою. 17 серпня, українськими військовими виявлено один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником у бік наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка.

Бойові втрати серед особового складу Об’єднаних сил відсутні.

Захисники України не втрачають пильності та продовжують непохитно виконувати завдання щодо захисту Українського народу і повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

16 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Проте, противник продовжив здійснювати інженерне обладнання позицій поблизу окупованої Ужівки у бік українських оборонців неподалік Водяного, що є порушенням домовленостей у рамках ТКГ.

Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 80 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6688 транспортних засоби та 4987 осіб. Також було затримано 14 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 2077 осіб. В зворотному напрямку – 1197 осіб. КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонували.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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