Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Збройні формування Російської Федерації та її найманці, не дивлячись на підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, і надалі здійснюють обстріли позицій ЗСУ.

Протягом поточної доби, 6 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Так, поблизу населеного пункту ОПИТНЕ, збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів з 82 мм мінометів та стрілецької зброї, а неподалік МАР’ЇНКИ противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В районі населеного пункту ПІСКИ окупанти здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

З метою негайного припинення вогню УС СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму «Тиша». Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території та передали на знищення 116 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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