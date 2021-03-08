Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська не дивлячись на підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України.

Протягом поточної доби, 7 березня, було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Так, поблизу АВДІЇВКИ збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Наші захисники вогнем у відповідь дали гідну відсіч.

Вогнева активність ворога спостерігалась неподалік населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ. Тут російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по нашим позиціям з міномета 82-го калібру та зі станкового протитанкового гранатомета.

Біля населеного пункту ОПИТНЕ, збройні формування Російської Федерації та її найманці вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту ПІВДЕННЕ, окупанти здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами.

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Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ № 53/2021 від 6 березня.

Збройні формування РФ та її найманці продовжують ігнорувати підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню.

Патруль Місії 4 березня вперше зафіксував установлені неподалік населеного пункту Ясне 33 протитанкові міни. Також 17 протитанкових мін, встановлених поперек шляху, за 2,5 км. від населеного пункту Саханка на тимчасово окупованій території Донецької області. За оцінкою СММ ОБСЄ, ці міни належать збройним формуванням РФ.

Збройні сили РФ та їхні найманці продовжують перешкоджати роботі Місії ОБСЄ. 4 березня БПЛА СММ дальнього радіуса дії, під час польоту над непідконтрольними урядові України районами: населений пункт Сорокине за 43 км. на південний схід від Луганська та населений пункт Ясне, 30 км. південніше Донецька, зазнав перешкод внаслідок глушіння.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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